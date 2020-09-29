Вболівальники київського "Динамо" можуть отримати змогу відвідати матч улюбленої команди вже 4-го жовтня. Кияни на НСК "Олімпійський" зіграють проти луганської "Зорі".

З 28-го вересня Київ повернувся до жовтої зони. Виконавчий директор української Прем'єр-ліги (УПЛ) Євген Дикий повідомив, що це дозволяє футбольним клубам у Києві надсилати запит для проведення матчів з глядачами. Про це інформує Tribuna.com.

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Чи відбудеться гра з глядачами залежить від "Динамо"

Він повідомив, що клуби, які будуть проводити свої домашні матчі в жовтій зоні, зможуть надіслати УПЛ лист, в якому повідомлять про те, що планують грати з глядачами.

Прем'єр-ліга працює відповідно до тих документами, які діють на сьогодні – це тимчасовий протокол МОЗ і протокол, розроблений УАФ і УПЛ. Ці документи передбачають проведення матчів з глядачами в зеленій і жовтій зонах за умови заповнюваності стадіонів на 25 відсотків, дотриманні всіх необхідних норм – соціальної дистанції, засобів індивідуального захисту,

– розповів Дикий.

У неділю, 4-го жовтня, у рамках 5-го туру УПЛ у Києві відбудуться два матчі: "Олімпік" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграє з "Олександрією", а "Динамо" прийме "Зорю" на НСК "Олімпійський".

За словами Дикого, УПЛ поки не отримувала офіційних звернень від "Олімпіка" і "Динамо" для проведення матчів з глядачами в Києві.

Київ повернувся до жовтої зони. З 28 вересня почало діяти нове епідемічне зонування. Київ повернувся до жовтої зони. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



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