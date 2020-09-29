Фанаты "Динамо" жестко обратились к Суркисам перед игрой с "Гентом"
Ультрас "Динамо" выступили с заявлением относительно болельщиков киевского клуба, которые одобрительно относятся к назначению главным тренером команды Мирчи Луческу.
На странице "WBC Ультрас Динамо" появилась новая запись, где болельщики подчеркнули свое недовольство Мистером и вспомнили Суркису членство в партии ОПЗЖ.
Смотрите также Луческу побил рекорд легендарного Лобановского
Самая большая беда современных болельщиков короткая память. За условную победу над "Гентом" они готовы простить назначение Луческу. За удачные выступления команды – забыть о членстве старшего брата Суркиса в пророссийском ОПЗЖ.
"Шахтер" переехал на НСК – виноваты ультрас. Вот только у нас с памятью все в порядке, наша борьба против Суркисов началась задолго до назначения румына главным тренером. Если кто забыл – фото сделано ровно год назад", – сказано в заявлении ультрас.
Конфликт ультрас и Луческу: главное
- Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.
- После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".
- Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в центре Киева.
- По причине давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.
- Под руководством Луческу "Динамо" выиграло три матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера", а также у "Колоса".