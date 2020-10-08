"Динамо" может купить румына Белуце за 5 миллионов евро
Киевское "Динамо" арендовало на сезон-2020/2021 румына Тудора Белуце. Полузащитник перешел в "Динамо" из английского "Брайтона". СМИ раскрыли детали сделки между клубами.
"Динамо" арендовало полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце с правом выкупа. Об этом сообщает Telekom Sport.
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Киевский клуб имеет опцию полноценной покупки 21-летнего румына за 5 миллионов евро. Аренда опорного хавбека рассчитана до конца сезона 2020/21.
Отметим, что специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 3,6 миллиона евро.
Белуце перешел в "Динамо": главное
"Динамо" договорилось о переходе Белуце в последний день трансферного окна.
На переходе румына настаивал наставник "Динамо" Мирча Луческу. Он даже летал в Румынию, чтобы уговорить Белуце переехать в Киев.
Во вторник, 6-го октября, "Динамо" объявило о переходе Белуце, однако удалило информацию. Впоследствии киевляне таки подтвердили трансфер.
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