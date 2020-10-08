Київське "Динамо" орендувало на сезон-2020/2021 румуна Тудора Белуце. Півзахисник перейшов у "Динамо" з англійського "Брайтона". ЗМІ розкрили деталі угоди між клубами.

"Динамо" орендувало півзахисника "Брайтона" Тудора Белуце з правом викупу. Про це повідомляє Telekom Sport.

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Київський клуб має опцію повноцінної покупки 21-річного румуна за 5 мільйонів євро. Оренда опорного хавбека розрахована до кінця сезону 2020/21.

Зазначимо, що спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста в 3,6 мільйона євро.

Белуце перейшов у "Динамо": головне

"Динамо" домовилося про перехід Белуце в останній день трансферного вікна.

На переході румуна наполягав наставник "Динамо" Мірча Луческу. Він навіть літав у Румунію, щоб вмовити Белуце переїхати у Київ.

У вівторок, 6-го жовтня, "Динамо" оголосило про перехід Белуце, однак видалило інформацію. Згодом кияни таки підтвердили трансфер.