За несколько дней до поединка киевляне официально сообщили о переносе матча против Металлиста 1925, который должен был состояться в воскресенье, 13 августа. Такое решение было принято из-за выступлений команды Мирчи Луческу в еврокубках.

Следует узнать Днепр-1 может сыграть со Спартаком, а Динамо – с бывшим клубом Луческу в Лиге конференций

Все ради хорошего представления Украины на футбольной евроарене

Харьковчане пошли на уступки киевскому клубу, согласившись перенести их очную игру на другую дату. Киевляне смогут полноценно уделить время подготовке к двум поединкам против греческого Ариса.

Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между Динамо и Арисом состоится уже 10 августа в Греции. Ответный матч – 17 августа. Отметим, что вторая игра будет для украинского клуба номинально "домашней", но состоится в румынском Бухаресте на местном стадионе Рапида.

Как раз между этими поединками и должны были бело-синие сыграть против в 3-м туре УПЛ.

Новая дата матча Динамо – Металлист 1925 пока неизвестна.

Отметим, что в первых двух турах УПЛ Динамо еще не потерпело поражения – победы над Минаем 4:1 и Оболонью 2:4.

К слову. 7 августа состоялась жеребьевка, где Динамо узнало потенциального соперника в еврокубках. Если киевлянам удастся против Арис, то в плей-офф квалификации они сыграют против победителя пары Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан). Первый поединок подопечные Луческу проведут 24 августа (дома), а ответный матч – 31 августа (на выезде).