Соперник "бело-синих" определялся по двум квалификационным матчам, в которых Арис померился силами с Арарат-Арменией. По итогам двух поединков сильнее оказался греческий клуб – 1:1 и 1:0 во втором матче.

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Удовольствие для Мирчи Луческу

Арис идет дальше и сыграет против команды Мирчи Луческу. Динамо – третий украинский клуб, начинающий свой путь в новом еврокубковом сезоне. Киевляне еще не провели свой первый матч, как полтавская Ворскла уже попрощалась с еврокубками, а Днепр-1 вылетел в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

4 августа киевляне официально объявили, где сыграют свой номинально "домашний" матч против Ариса, который состоится 17 августа. Столичный гранд сыграет дома против греков в ответном матче.

Домом киевлян на этот поединок будет бухарестский "Джулешти" – домашний стадион местного Рапида, который вмещает чуть больше 14 тысяч зрителей. Луческу на поединок Лиги конференций вернется в родную страну.

Еще раньше "Мистер" анонсировал, что именно эта арена будет домашней для киевского клуба. Теперь это официально подтвердили в Динамо. Киевляне дебютируют в этом еврокубковом турнире.

Информация о билетах на предстоящий поединок появится на официальном сайте Динамо поближе к дате матча.

Перед этим киевлянам предстоит выездная игра против Ариса – 10 августа на стадионе имени Клеантиса Викилидиса в Салониках.

К слову. Предварит этот матч выездная игра Динамо в УПЛ против Оболонь-Бровар, которая состоится 4 августа в 17:00.