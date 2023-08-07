За декілька днів до поєдинку кияни офіційно повідомили про перенесення матчу проти Металіста 1925, який повинен був відбутись у неділю, 13 серпня. Таке рішення було прийнято через виступи команди Мірчі Луческу у єврокубках.

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Харків'яни пішли на поступки київському клубу, погодившись перенести їх очну гру на іншу дату. Кияни зможуть повноцінно приділити час на підготовку до двох поєдинків проти грецького Аріса.

Перша зустріч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Динамо та Арісом відбудеться вже 10 серпня у Греції. А матч-відповідь – 17 серпня. Відзначимо, що друга гра буде для українського клубу номінально "домашньою", але відбудеться у румунському Бухаресті на місцевому стадіоні Рапіда.

Якраз між цими поєдинками й повинні були "біло-сині" зіграти проти у 3-му турі УПЛ.

Нова дата матчу Динамо – Металіст 1925 наразі невідома.

Відзначимо, що у перших двох турах УПЛ Динамо ще не зазнало поразок – перемоги над Минаєм 4:1 та Оболонню 2:4.

До слова. 7 серпня відбулось жеребкування, де Динамо дізналось потенційного суперника у єврокубках. Якщо киянам вдасться проти Аріс, то у плей-офф кваліфікації вони зіграють проти переможця пари Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан). Перший поєдинок підопічні Луческу проведуть 24 серпня (удома), а матч-відповідь – 31 серпня (на виїзді).