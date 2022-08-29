Динамо сменило место проведения еврокубковых матчей в Польше

Киевское Динамо выступит на групповом этапе Лиги Европы. Свои домашние матчи команда будет проводить в Польше. Но решила сменить город и стадион.

Динамо провело в Польше три матча в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "домашней" ареной для киевского клуба стал Муниципальный стадион в Лодзи. Но в Лиге Европы команда будет играть на другом стадионе.

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На сайте УЕФА отмечено, что домашним матчем команды на игре против кипрского АЭК будет стадион "Краковия" в Кракове. Этот же стадион указан и на два следующих домашних матча Динамо – против французского Ренна и турецкого Фенербахче.

В то же время, на сайте Динамо пока нет никакой информации о месте проведения матчей в Лиге Европы.

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По данным журналиста Игоря Цыганика, причиной "переезда" стали финансовые условия – проведение одного матча в Лодзи обходилось киевскому клубу в 150 тысяч евро. В Кракове одна игра будет стоить в 50 тысяч евро.

Стоит отметить, что именно этот стадион был выбран и для домашнего матча сборной Украины против Шотландии в Лиге наций 27 сентября.