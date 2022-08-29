Динамо провело в Польщі три матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді "домашньою" ареною для київського клубу став Міський стадіон в Лодзі. Та в Лізі Європи команда гратиме на іншому стадіоні.

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На сайті УЄФА вказано, що домашнім матчем команди на грі проти кіпрського АЕК буде стадіон "Краковія" у Кракові. Цей же стадіон вказаний і на два наступні домашні матчі Динамо – проти французького Ренна та турецького Фенербахче.

Водночас на сайті Динамо поки немає жодної інформації про місце проведення матчів в Лізі Європи.

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За даними журналіста Ігоря Циганика, причиною для "переїзду" стали фінансові умови – проведення одного матчу в Лодзі обходилося київському клубу в 150 тисяч євро. Натомість в Кракові одна гра буде коштувати в 50 тисяч євро.

Варто відзначити, що саме цей стадіон обрали й для домашнього матчу збірної України проти Шотландії в Лізі націй 27 вересня.