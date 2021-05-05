Матч между досрочным чемпионом УПЛ Динамо и Мариуполем состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 14:00.
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В прямом эфире поединок между Динамо и Мариуполем покажет телеканал "2+2". Кроме того, игру можно посмотреть на ютуб-канале Football Hub.
Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ
- Киевский клуб выйдет на матч немотивированным. Футболисты Динамо уже надели на свои шеи золотые награды сезона еще в прошлом туре против Ингула. За три тура до окончания чемпионата киевляне стали недосягаемыми для ближайшего конкурента Шахтера, отстающего уже на 13 пунктов. Поэтому следует ожидать ротаций в составе от Мирчи Луческу.
- Мариуполю очень нужна победа. "Азовцы" находятся почти на дне таблицы – 13 место среди 15 клубов. В их активе лишь 22 очка. Победа позволит команде подняться на 10-ю строчку. При условии, что Рух и Ингулец проигрывают свои матчи.