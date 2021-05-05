Матч між достроковим чемпіоном УПЛ Динамо та Маріуполем відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 14:00.
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У прямому ефірі поєдинок між Динамо та Маріуполем покаже телеканал "2+2". Окрім того, гру можна переглянути на ютуб-каналі Football Hub.
Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Київський клуб вийде на матч невмотивованим. Футболісти Динамо вже одягнули на свої шиї золоті нагороди сезону ще у минулому турі проти Інгульця. За три тури до завершення чемпіонату кияни стали недосяжними для найближчого конкурента Шахтаря, який відстає вже на 13 пунктів. Тому слід чекати ротацій у складі від Мірчі Луческу.
- Маріуполю дуже потрібна перемога. "Азовці" перебувають біля дна таблиці – 13 місце серед 15 клубів. У їх активі лише 22 очки. Звитяга дозволить команді підійнятись на 10-ту сходинку. За умови, що Рух та Інгулець програють свої матчі.