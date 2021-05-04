Казалось, что Динамо, став чемпионом, будет доигрывать чемпионат резервным составом. Однако в предыдущем туре киевляне камня на камне не оставили от Ворсклы.

К слову День в истории – 35 лет назад киевское Динамо завоевало последний еврокубок в своей истории

Теперь же "бело-синим" предстоит сыграть с достаточно принципиальным соперником. Мариуполь – клуб, который сильно "приближен" к Шахтеру. В последние годы "азовцы" неоднократно портили нервы столичным футболистам.

Если Динамо лишено турнирной мотивации, то Мариуполь в зоне риска. Азовский клуб на 4 очка опережает последнюю команду и имеет математические шансы покинуть УПЛ. Победа над Динамо гарантирует Мариуполю сохранение прописки в УПЛ.

Динамо – Мариуполь: прогноз Favbet на матч УПЛ

Букмекеры считают именно Динамо фаворитом игры. Победа столичного клуба в формально домашней игре оценена коэффициентом 1,20.

Как известно, матч Динамо – Мариуполь состоится на побережье Азовского моря. Игра первого круга, в которой хозяином были "азовцы" состоялась в Киеве!

Шансы Мариуполя, который на поле не побеждает Динамо с 2011 года, прервать серию неудач и одержать победу оценены коэффициентом 13,50. Если же игра завершится ничьей – коэффициент 6,80.

В последних матчах Динамо чрезвычайно результативно. Коэффициент 2 на индивидуальный тотал Динамо больше 2.5. Если тотал голов Мариуполя составит более 0.5 – коэффициент 2.

Поединок Динамо – Мариуполь начнется в 14: 00.