Здавалося, що Динамо, ставши чемпіоном, дограватиме чемпіонат резервним складом. Однак у попередньому турі кияни каменя на камені не залишили від Ворскли.

До слова День в історії – 35 років тому київське Динамо завоювало останній єврокубок у своїй історії

Тепер же "біло-синім" доведеться зіграти з досить принциповим суперником. Маріуполь – клуб, який сильно "наближений" до Шахтаря. В останні роки "азовці" неодноразово псували нерви столичним футболістам.

Якщо Динамо позбавлене турнірної мотивації, то Маріуполь у зоні ризику. Азовський клуб на 4 очки випереджає останню команду й має математичні шанси покинути УПЛ. Перемога над Динамо гарантує Маріуполю збереження прописки в УПЛ.

Динамо – Маріуполь: прогноз Favbet на матч УПЛ

Букмекери вважають саме Динамо фаворитом гри. Перемогу столичного клубу у формально домашній грі оцінено коефіцієнтом 1,20.

Як відомо, матч Динамо – Маріуполь відбудеться на узбережжі Азовського моря. Гра першого кола, в якій господарем були "азовці", відбулася у Києві!

Шанси Маріуполя, який на полі не перемагає Динамо з 2011 року, перервати серію невдач і здобути звитягу оцінено коефіцієнтом 13,50. Якщо ж гра завершиться нічиєю – коефіцієнт 6,80.

В останніх матчах Динамо надзвичайно результативне. Коефіцієнт 2 на індивідуальний тотал Динамо більше 2.5. Якщо тотал голів Маріуполя складе більше 0.5 – коефіцієнт також 2.

Поєдинок Динамо – Маріуполь розпочнеться о 14:00.