Легендарное трио Заваров, Блохин и Евтушенко

Счет игры был открыт уже на 5-й минуте, когда сольный проход Василия Раца по левому флангу завершился передачей в штрафную на Игоря Беланова. Однако вратарь отбил этот удар, но на добивании удачно сыграл головой Анатолий Заваров.

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По ходу первого тайма "динамовцы" были близки к увеличению счета, наиболее опасными были попытки того же Заварова. Но голов долго в матче не было, а сама игра проходила в равной борьбе.

Но на 85-й минуте "Динамо" удалось провести размашистую контратаку, которую после быстрой комбинации партнеров по команде завершил Олег Блохин, перебросив голкипера испанцев.

А еще через три минуты окончательный счет игры установил Вадим Евтушенко. Игрок, который незадолго до того вышел на замену, совершил забег почти с середины поля и, обыграв вратаря "Атлетико", закатил мяч в ворота.

Игра завершилась убедительной победой киевлян, которые получили свой второй титул обладателей Кубка обладателей кубков.

Стоит напомнить, что матч состоялся через неделю после Чернобыльской катастрофы, о которой в то время в Советском Союзе официально практически ничего не сообщалось.