Динамо – Мамелоди Сандаунз: онлайн-трансляция товарищеского матча против чемпиона ЮАР

Киевские динамовцы на тренировочном сборе в Австрии сыграют четвертый спарринг. Соперником "бело-синих" будет один из самых титулованных клубов ЮАР Мамелоди Сандаунз.

Поединок Динамо – Мамелоди Сандаунз состоится в среду, 17 июля. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Что известно о сопернике Динамо

Мамелоди Сандаунз представляет столицу Южно-Африканской Республики Преторию. Клуб был основан молодыми энтузиастами в 1970 году.

"Бразильцы", как еще называют Мамелоди Сандаунз, обладают рекордным количеством чемпионских титулов с момента создания Премьер-лиги ЮАР в 1996 году. Клуб 14 раз становился чемпионом.

По итогу прошлого сезона Мамелоди Сандаунз занял первое место в Премьер-лиге ЮАР. Лучшим бомбардиром команды стал 25-летний бразильский полузащитник Лукас Рибейро Коста, который забил 12 голов.

Летом команду возглавил южноафриканский футбольный специалист Манкоба Мнгкити. Он считается одним из лучших местных тренеров.

За ходом событий в матче между Динамо и Мамелоди Сандаунз можно смотреть в онлайн-трасляции на 24 канале.

Динамо – Мамелоди Сандаунз: онлайн-трансляция матча

Результаты Динамо на сборах в Австрии