Динамо – Мамелоди Сандаунз: онлайн-трансляция товарищеского матча против чемпиона ЮАР
Киевские динамовцы на тренировочном сборе в Австрии сыграют четвертый спарринг. Соперником "бело-синих" будет один из самых титулованных клубов ЮАР Мамелоди Сандаунз.
Поединок Динамо – Мамелоди Сандаунз состоится в среду, 17 июля. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.
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Что известно о сопернике Динамо
Мамелоди Сандаунз представляет столицу Южно-Африканской Республики Преторию. Клуб был основан молодыми энтузиастами в 1970 году.
"Бразильцы", как еще называют Мамелоди Сандаунз, обладают рекордным количеством чемпионских титулов с момента создания Премьер-лиги ЮАР в 1996 году. Клуб 14 раз становился чемпионом.
По итогу прошлого сезона Мамелоди Сандаунз занял первое место в Премьер-лиге ЮАР. Лучшим бомбардиром команды стал 25-летний бразильский полузащитник Лукас Рибейро Коста, который забил 12 голов.
Летом команду возглавил южноафриканский футбольный специалист Манкоба Мнгкити. Он считается одним из лучших местных тренеров.
За ходом событий в матче между Динамо и Мамелоди Сандаунз можно смотреть в онлайн-трасляции на 24 канале.
Динамо – Мамелоди Сандаунз: онлайн-трансляция матча
Результаты Динамо на сборах в Австрии
- Во время подготовки к новому сезону Динамо сыграло уже три матча. В первом спарринге подопечные Александра Шовковского сыграли вничью 0:0 с немецким Падерборном.
- Во втором поединке киевляне расписали мировую с некогда грозным Шальке 04 (2:2). Голы за "бело-синих" забивали Царенко и Ванат.
- Третий товарищеский матч завершился победой динамовцев над датским Брондбю со счетом 4:0. Результативные удары на счету Попова, Царенко, Андриевского и Пихаленка.