Динамо – Падерборн 0:0

Соперником динамовцев в первом спарринге был Падерборн – представитель второй немецкой Бундеслиги. Киевляне сыграли поединок на фоне двукратных тренировок, пишет 24 Канал.

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Как Динамо сыграло первый спарринг

Главный тренер Динамо Александр Шовковский выпустил в старте трех сборников: Александра Тымчика, Владимира Бражко и Владислава Ваната. Они сыграли лишь по 30 минут, тогда как большинство провели на поле 45 минут.

Также с первых минут на поле вышел летний новичок Динамо Александр Пихаленок. Кроме того, за основную команду сыграл Кирилл Пашко, которого президент "бело-синих" Игорь Суркис назвал "новым Цыганковым".

Состав Динамо в спарринге против Падерборна

Первый тайм: Нещерет, Тымчик (Караваев, 30), Попов, Малыш, Дубинчак, Бражко (Андриевский, 30), Буяльский (к), Пихаленок, Кабаев, Пашко, Ванат (Супряга, 30).

Нещерет, Тымчик (Караваев, 30), Попов, Малыш, Дубинчак, Бражко (Андриевский, 30), Буяльский (к), Пихаленок, Кабаев, Пашко, Ванат (Супряга, 30). Второй тайм: Нещерет (Гнатенко, 68), Карваев, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Лонвейк, Царенко, Волошин, Супряга.

Относительно матча, то за все игровое время соперники не смогли забить хотя бы мяч. У киевлян неплохие моменты имели Ванат, Лонвейк, Царенко и Супряга.

В итоге матч завершился безголевой ничьей – 0:0.

Свой следующий спарринг Динамо сыграет в субботу, 13 июля. Соперником киевлян будет Шальке 04.