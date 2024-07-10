Динамо – Падерборн 0:0
Соперником динамовцев в первом спарринге был Падерборн – представитель второй немецкой Бундеслиги. Киевляне сыграли поединок на фоне двукратных тренировок, пишет 24 Канал.
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Как Динамо сыграло первый спарринг
Главный тренер Динамо Александр Шовковский выпустил в старте трех сборников: Александра Тымчика, Владимира Бражко и Владислава Ваната. Они сыграли лишь по 30 минут, тогда как большинство провели на поле 45 минут.
Также с первых минут на поле вышел летний новичок Динамо Александр Пихаленок. Кроме того, за основную команду сыграл Кирилл Пашко, которого президент "бело-синих" Игорь Суркис назвал "новым Цыганковым".
Состав Динамо в спарринге против Падерборна
- Первый тайм: Нещерет, Тымчик (Караваев, 30), Попов, Малыш, Дубинчак, Бражко (Андриевский, 30), Буяльский (к), Пихаленок, Кабаев, Пашко, Ванат (Супряга, 30).
- Второй тайм: Нещерет (Гнатенко, 68), Карваев, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Лонвейк, Царенко, Волошин, Супряга.
Относительно матча, то за все игровое время соперники не смогли забить хотя бы мяч. У киевлян неплохие моменты имели Ванат, Лонвейк, Царенко и Супряга.
В итоге матч завершился безголевой ничьей – 0:0.
Свой следующий спарринг Динамо сыграет в субботу, 13 июля. Соперником киевлян будет Шальке 04.