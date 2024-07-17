Поєдинок Динамо – Мамелоді Сандаунз відбудеться у середу, 17 липня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом, пише 24 Канал.
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Що відомо про суперника Динамо
Мамелоді Сандаунз представляє столицю Південно-Африканської Республіки Преторію. Клуб був заснований молодими ентузіастами у 1970 році.
"Бразильці", як ще називають Мамелоді Сандаунз, володіють рекордною кількістю чемпіонських титулів з моменту створення Прем'єр-ліги ПАР у 1996 році. Клуб 14 разів ставав чемпіоном.
За підсумком минулого сезону Мамелоді Сандаунз посів перше місце у Прем'єр-лізі ПАР. Найкращим бомбардиром команди став 25-річний бразильський півзахисник Лукас Рібейро Коста, який забив 12 голів.
Влітку команду очолив південноафриканський футбольний фахівець Манкоба Мнгкіті. Він вважається одним з найкращих місцевих тренерів.
За перебігом подій у матчі між Динамо та Мамелоді Сандаунз можна дивитися в онлайн-трасляції на 24 Каналі.
Динамо – Мамелоді Сандаунз: онлайн-трансляція матчу
Результати Динамо на зборах в Австрії
- Під час підготовки до нового сезону Динамо зіграло вже три матчі. У першому спарингу підопічні Олександра Шовковського зіграли внічию 0:0 з німецьким Падерборном.
- У другому поєдинку кияни розписали мирову з колись грізним Шальке 04 (2:2). Голи за "біло-синіх" забивали Царенко та Ванат.
- Третій товариський матч завершився перемогою динамівців над данським Брондбю з рахунком 4:0. Результативні удари на рахунку Попова, Царенка, Андрієвського та Піхальонка.