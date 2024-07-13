Динамо – Шальке 2:2

Голы: Царенко, 14, Ванат, 67 – Караман, 30, Силла, 57

Совсем скоро команда Александра Шовковского начнет свое выступление в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому "бело-синие" не имеют времени для раскачки, пишет 24 Канал.

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Динамо избежало поражения от Шальке

В течение четырех дней динамовцы сыграли второй спарринг. Соперником киевлян был некогда грозный Шальке 04 из Гельзенкирхена, который уже третий год как застрял во Второй Бундеслиге.

В стартовой одиннадцатке Александр Шовковский доверил место нидерландскому легионеру Джастину Лонвейку, который летом вернулся в клуб. На острие атаки вышел Владислав Супряга, который несмотря на слухи остался в команде.

Состав Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Малыш (Караваев, 62), Тымчик (Биловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубинчак (Вивчаренко, 62) – Андриевский (Бражко, 62), Царенко (Шепелев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Лонвейк (Пихаленок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) – Супряга (Ванат, 62).

Динамовцы первыми открыли счет во встрече. Прострел Тымчика замкнул юный Царенко. Через несколько минут мяч во второй раз затрепетал в сетке после удара со штрафного Буяльского. Однако арбитр отменил гол, увидев нарушение при построении стенки.

На 30-й минуте "кобальтовые" отыгрались. Лучший бомбардир Шальке в прошлом сезоне Караман точно пробил головой после подачи со штрафного.

На старте второго тайма киевляне во второй раз пропустили. Эффектный удар на свой счет записал малиец Силла.

И все же Динамо избежало поражения. На 67-й минуте встречи Ванат с линии штрафной площади мощным ударом сравнял счет.

В итоге боевая ничья 2:2 против Шальке, за которое когда-то играл экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка.

Видеообзор матча Динамо – Шальке