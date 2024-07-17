Вторая подряд победа команды Шовковского: Динамо обыграло чемпиона ЮАР благодаря голу Диалло
Киевское Динамо усиленно готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. В рамках подготовки "бело-синие" встретились с титулованным южноафриканским клубом Мамелоди Сандаунз.
Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0
Гол: Диалло, 26
Соперник Динамо в четвертом спарринге является действующим чемпионом ЮАР и участником клубного чемпионата мира. Поэтому киевляне получили возможность проверить свои силы на фоне такого квалифицированного соперника, пишет 24 Канал.
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Забили гол и сохранили ворота "сухими"
Товарищеский матч проходил при равной игре. Обе команды создали немало возможностей для взятия ворот.
Удача улыбнулась сенегальскому легионеру Динамо Диалло. На 26 минуте матча вингер в борьбе с защитником южноафриканцев переправил мяч в сетку ворот соперника.
Видео гола Диалло
Этот гол оказался единственным в поединке и принес победу команде Шовковского.
Матч против Мамелоди Сандаунз стал первым в составе Динамо для колумбийского новичка Брайана Себальйоса. Защитник появился на поле во втором тайме.Состав Динамо: Нещерет (Моргун, 46), Дубинчак, Дячук, Беловар, Волошин (Себальос, 46), Лонвейк (Пихаленок, 74), Андриевский (Бражко, 74), Шапаренко (Шепелев, 46), Ярмоленко (Царенко, 46), Диалло (Кабаев, 46), Супряга.
Видеообзор матча Динамо – Мамелоди Сандаунз
Динамо на сборах играет без поражений
- Победа над многократным чемпионом ЮАР стала второй для "бело-синих" на австрийском сборе. В предыдущем поединке киевляне разгромили датский Брондбю со счетом 4:0.
- Еще два матча завершились вничью: с Пандерборном (0:0) и Шальке 04 (2:2).
- Свой следующий матч Динамо сыграет в четверг, 18 июля. Соперником команды Шовковского будет немецкий Унион.