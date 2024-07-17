Вторая подряд победа команды Шовковского: Динамо обыграло чемпиона ЮАР благодаря голу Диалло

Киевское Динамо усиленно готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. В рамках подготовки "бело-синие" встретились с титулованным южноафриканским клубом Мамелоди Сандаунз.

Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0

Гол: Диалло, 26

Соперник Динамо в четвертом спарринге является действующим чемпионом ЮАР и участником клубного чемпионата мира. Поэтому киевляне получили возможность проверить свои силы на фоне такого квалифицированного соперника, пишет 24 Канал.

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Забили гол и сохранили ворота "сухими"

Товарищеский матч проходил при равной игре. Обе команды создали немало возможностей для взятия ворот.

Удача улыбнулась сенегальскому легионеру Динамо Диалло. На 26 минуте матча вингер в борьбе с защитником южноафриканцев переправил мяч в сетку ворот соперника.

Видео гола Диалло

Этот гол оказался единственным в поединке и принес победу команде Шовковского.

Матч против Мамелоди Сандаунз стал первым в составе Динамо для колумбийского новичка Брайана Себальйоса. Защитник появился на поле во втором тайме.

Нещерет (Моргун, 46), Дубинчак, Дячук, Беловар, Волошин (Себальос, 46), Лонвейк (Пихаленок, 74), Андриевский (Бражко, 74), Шапаренко (Шепелев, 46), Ярмоленко (Царенко, 46), Диалло (Кабаев, 46), Супряга.

Видеообзор матча Динамо – Мамелоди Сандаунз

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