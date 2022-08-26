Возвращение в Стамбул и месть за Днепр-1: представляем соперников Динамо в Лиге Европы

Киевляне не сумели пройти в группу Лиги чемпионов, однако получили непростую группу во втором по рангу еврокубке. Рассказываем, чего ждать от Ренна, Фенербахче и АЕКа.

Киевское Динамо узнало соперников по групповому раунду Лиги Европы на этот сезон. "Бело-синие" начинали свой путь с квалификации Лиги чемпионов, но после проигрыша Бенфике покинули самый престижный турнир Европы.

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Теперь во втором по рангу еврокубке команда Мирчи Луческу будет сражаться в квартете В. Ее соперниками станут Ренн, Фенербахче и АЕК Ларнака. С каждым из этих клубов у киевлян есть своя история и свои счета. 24 канал предлагает поближе познакомиться с этими командами.

РЕНН

Рейтинг УЕФА: 49

Количество чемпионств: 0

Лучшее выступление в еврокубках: 1/8 финала Лиги Европы (2018/2019)

Чемпионат 2021/2022: 4 место

Еврокубки 2021/2022: 1/8 финала Лиги Конференций

Цена игроков (Transfermarkt): 266,7 миллиона евро

Самый дорогой игрок: Мартин Террьер (25 миллионов евро)

История встреч с Динамо: 2 матча, +0=0-2

Ренн постепенно становится одним из кандидатов на звание вице-чемпиона страны, ведь все же возможности ПСЖ для других почти недостижимы. Яркий факт – этот сезон в еврокубках будет для Ренна уже пятым подряд.

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Клуб из провинции Бретань не слишком титулован – лишь три Кубка и один Суперкубок страны в его активе. Наивысшее достижение в Лиге 1 – третье место в сезоне 2019/2020. Это позволило Ренну впервые зайти в Лигу чемпионов. Там правда команда набрала всего один балл в группе.

Лучший сезон команды был за год до бронзового сезона. В ЛЕ 2018/2019 команда дошла до 1/8 финала турнира, а в группе встретилось с Динамо. Это были единственные два матча команд в истории до этого года, обе игры остались за украинцами (2:1 во Франции и 3:1 в Киеве).

. Кроме Динамо, Ренн в еврокубках встречался с Шахтером и Таврией. Дончанам французы проиграли в группе Кубка УЕФА 2005/2006 (0:1), а с Таврией сражались в полутоварищеском Кубке Интертото (сезон 2008/2009). Обменявшись минимальными победами, Ренн прошел симферопольцев в серии пенальти.

Пока у Ренна есть приличный набор игроков. Клуб летом продал лидера обороны Набиля Агера в Вест Хэме, но заменил его Артуром Теате (Болонья) и Джо Родоном (Тоттенхэм).

Кроме того, атаку "красно-черных" усилил форвард ПСЖ Арно Калимуэндо. Другие лидеры команды остались на место – вингеры Доку и Террьер, форварды Ляборд и Бурижо, а также вратарь Гомис.

ФЕНЕРБАХЧЕ

Рейтинг УЕФА: 107

Количество чемпионств: 28

Лучшее выступление в еврокубках: 1/4 финала Лиги чемпионов (2008/2009) и 1/2 финала Лиги Европы (2012/2013)

Чемпионат 2021/2022: 2 место

Еврокубки 2021/2022: 1/16 финала Лиги Конференций

Цена игроков (Transfermarkt): 175,9 миллиона евро

Самый дорогой игрок: Алтай Байындыр (16 миллионов евро)

История встреч с Динамо: 6 матчей, +0=3-3

Старые знакомые уже во второй раз попытаются встать на пути киевлян. Именно матчами против Фенербахче "бело-синие" начинали свой путь в ЛЧ этого сезона. Динамо добилось успеха (0:0 и 2:1), но в группу не добралось.

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В свою очередь, после вылета от команды Луческу Фенербахче успешно прошел двух оппонентов в квалификации Лиги Европы (Словацко и Аустрию) и теперь снова померяется силами с киевлянами.

История на стороне украинской команды, которая ни разу не проигрывала "канарейкам". Впрочем, осенью Фенербахче должен быть сильнее июльского образца. Команда провела активную трансферную кампанию и пригласила нового тренера – Жорже Жезуша.

. Ранее с Фенербахче полгода поиграл вингер Динамо Александр Караваев. В 2017 году Шахтер отдал полузащитника в аренду туркам, но за них украинец сыграл всего 6 матчей, забив один гол.

До первой игры португалец еще не успел наиграть всех новичков, а теперь они должны быть имплементированы в состав. Главными трансферами можно назвать форвардов Джошуа Кинга (Уотфорд) и Диего Росси (Лос-Анджелес), хавбека Кальяри Жоау Педру и защитников Срджана Алиоски и Густаво Энрике.

Состав точно номинально сильнее, чем у киевлян, но при такой слишком активной деятельности на рынке могут возникнуть проблемы с постановлением игры. Поэтому не стоит удивляться, если Фенербахче будет таким же разбалансированным, как в июле.

АЕК ЛАРНАКА

Рейтинг УЕФА: 160

Количество чемпионств: 0

Лучшее выступление в еврокубках: групповой раунд Лиги Европы (2011/2012 и 2018/2019)

Чемпионат 2021/2022: 2 место

Еврокубки 2021/2022: не играли

Цена игроков (Transfermarkt): 12 миллионов евро

Самые дорогие игроки: Гус Ледеш, Адам Дьюрчо и Омри Альтман (по 700 тысяч евро)

История встреч с Динамо: не играли

С этой кипрской командой киевляне еще не играли, но она уже успела насолить украинцам в этом сезоне. В раунде плей-офф квалификации ЛЕ клуб из Ларнаки дважды преодолел Днепр-1 (2:1 и 3:0).

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Команда явно не хватает звезды с неба, ведь даже на Родине АЕК не завоевал чемпионство. При этом команда за последние 8 лет пять раз была вице-чемпионом Кипра.

Ни один футболист команды не стоит больше миллиона евро. Самые дорогие – хавбеки Ледеш и Дьюрчо и форвард Альтман. В играх с Днепром-1 последние двое забили по голу, а венгр еще и ассист отдал в первой игре.

Также стоит опасаться правого защитника Энглезе, который оформил 1+1 в играх с командой Александра Кучера. Поэтому киевлянам очень важно не повторить "успех" соотечественников, недооценив АЭК.

. Динамо еще ни разу не пересекалось с представителями Кипра. Однако Шахтер и Металлист заезжали на остров. Харьковчане в 2010 году взяли 4 очка с Омонией в квалификации ЛЕ (2:2, 1:0), тогда как дончане в 2011 году столько же взяли в играх с АПОЭЛом в ЛЧ (1:1, 2:0).