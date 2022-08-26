Київське Динамо дізналось суперників по груповому раунду Ліги Європи на цей сезон. "Біло-сині" починали свій шлях з кваліфікації Ліги чемпіонів, але після програшу Бенфіці залишили найпрестижніший турнір Європи.

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Тепер у другому за рангом єврокубку команда Мірчі Луческу буде битися у квартеті В. Її суперниками стануть Ренн, Фенербахче та АЕК Ларнака. З кожним із цих клубів у киян є своя історія і свої рахунки. 24 канал пропонує поближче познайомитись з цими командами.

РЕНН

Рейтинг УЄФА: 49

Кількість чемпіонств: 0

Найкращий виступ в єврокубках: 1/8 фіналу Ліги Європи (2018/2019)

Чемпіонат 2021/2022: 4 місце

Єврокубки 2021/2022: 1/8 фіналу Ліги Конференцій

Ціна гравців (Transfermarkt): 266,7 мільйона євро

Найдорожчий гравець: Мартін Террьєр (25 мільйонів євро)

Історія зустрічей із Динамо: 2 матчі, +0=0-2

Ренн поступово стає одним із кандидатів на звання віцечемпіона країни, адже все ж можливості ПСЖ для інших майже недосяжні. Яскравий факт – цей сезон в єврокубках буде для Ренна вже п'ятим поспіль.

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Клуб з провінції Бретань не є надто титулованим – лише три Кубки та один Суперкубок країни в його активі. Найвище досягнення в Лізі 1 – третє місце у сезоні 2019/2020. Це дозволило Ренну вперше зайти в Лігу чемпіонів. Там правда команда набрала лише один бал в групі.

Найкращий сезон команди був за рік до бронзового сезону. У ЛЄ 2018/2019 команда дійшла до 1/8 фіналу турніру, а в групі зустрілось із Динамо. Це були єдині два матчі команд в історії до цього року, обидві гри залишились за українцями (2:1 у Франції та 3:1 в Києві).

Цікаво. Окрім Динамо, Ренн в єврокубках також зустрічався з Шахтарем і Таврією. Донеччанам французи програли в групі Кубка УЄФА 2005/2006 (0:1), а з Таврією бились у напівтовариському Кубку Інтертото (сезон 2008/2009). Обмінявшись мінімальними перемогами, Ренн пройшов сімферопольців у серії пенальті).

Наразі у Ренна є пристойний набір гравців. Клуб влітку продав лідера оборони Набіля Агера у Вест Хем, але замінив його Артуром Теате (Болонья) та Джо Родоном (Тоттенхем).

Крім того, атаку "червоно-чорних" посилив форвард ПСЖ Арно Калімуендо. Інші лідери команди залишились на місце – вінгери Доку та Террьєр, форварди Ляборд та Буріжо, а також воротар Гоміс.

ФЕНЕРБАХЧЕ

Рейтинг УЄФА: 107

Кількість чемпіонств: 28

Найкращий виступ в єврокубках: 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (2008/2009) та 1/2 фіналу Ліги Європи (2012/2013)

Чемпіонат 2021/2022: 2 місце

Єврокубки 2021/2022: 1/16 фіналу Ліги Конференцій

Ціна гравців (Transfermarkt): 175,9 мільйона євро

Найдорожчий гравець: Алтай Баїндир (16 мільйонів євро)

Історія зустрічей із Динамо: 6 матчів, +0=3-3

Старі знайомі вже вдруге спробують стати на шляху киян. Саме матчами проти Фенербахче "біло-сині" починали свій шлях в ЛЧ цього сезону. Динамо досягло успіху (0:0 та 2:1), але до групи не дісталось.

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В свою чергу після вильоту від команди Луческу Фенербахче успішно пройшов двох опонентів у кваліфікації Ліги Європи (Словацко та Аустрію) і тепер знову поміряється силами з киянами.

Історія на боці української команди, яка жодного разу не програвала "канаркам". Втім, восени Фенербахче має бути сильнішим за себе липневого зразка. Команда провела активну трансферну кампанію і запросила нового тренера – Жорже Жезуша.

До відома. Раніше з Фенербахче півроку пограв вінгер Динамо Олександр Караваєв. У 2017 році Шахтар віддав півзахисника в оренду туркам, але за них українець зіграв всього 6 матчів, забивши один гол.

До першої гри португалець ще не встиг награти всіх новачків, а тепер вони мають бути більше імплементовані у склад. Головними трансферами можна назвати форвардів Джошуа Кінга (Уотфорд) та Дієго Россі (Лос-Анджелес), хавбека Кальярі Жоау Педру та захисників Срджана Аліоскі та Густаво Енріке.

Склад точно номінально сильніший ніж у киян, але при такій занадто активній діяльності на ринку можуть виникнути проблеми з постановою гри. Тому не варто дивуватись, якщо Фенербахче буде таким же розбалансованим, як у липні.

АЕК ЛАРНАКА

Рейтинг УЄФА: 160

Кількість чемпіонств: 0

Найкращий виступ в єврокубках: груповий раунд Ліги Європи (2011/2012 та 2018/2019)

Чемпіонат 2021/2022: 2 місце

Єврокубки 2021/2022: не грали

Ціна гравців (Transfermarkt): 12 мільйонів євро

Найдорожчі гравці: Гус Ледеш, Адам Дьюрчо та Омрі Альтман (по 700 тисяч євро)

Історія зустрічей із Динамо: не грали

З цією кіпрською командою кияни ще не грали, проте вона вже встигла насолити українцям у цьому сезоні. У раунді плей-офф кваліфікації ЛЄ клуб з Ларнаки двічі подолав Дніпро-1 (2:1 та 3:0).

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Команда явно не хапає зірки з неба, адже навіть на Батьківщині АЕК не здобував чемпіонства. При цьому команда за останні 8 років п'ять разів була віцечемпіоном Кіпру.

Жоден футболіст команди не коштує більше мільйона євро. Найдорожчі – хавбеки Ледеш та Дьюрчо і форвард Альтман. В іграх з Дніпром-1 останні двоє забили по голу, а угорець ще і асист віддав у першій грі.

Також варто побоюватись правого захисника Енглезу, який оформив 1+1 у іграх з командою Олександра Кучера. Тому киянам дуже важливо не повторити "успіх" співвітчизників, недооцінивши АЕК.

Неочікувано. Динамо ще жодного разу не перетиналось з представниками Кіпру. Однак Шахтар та Металіст заїзжджали на цей острів. Харків'яни у 2010 році взяли 4 очки з Омонією у кваліфікації ЛЄ (2:2, 1:0), тоді як донеччани у 2011 році стільки ж взяли в іграх з АПОЕЛом в ЛЧ (1:1, 2:0).