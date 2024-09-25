В среду, 25 сентября, серебряный призер чемпионата Украины сыграет против седьмой команды Серии А прошлого сезона. Матч 1-го тура Лиги Европы Динамо – Лацио начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Выбор Шовковского на матч против Лацио

Перед поединком в Гамбурге тренерский штаб киевлян столкнулся с кадровыми проблемами. Из-за травм в клубном лазарете оказались Денис Попов, Владимир Шепелев, Николай Михайленко, Назар Волошин и Матвей Пономаренко. Поэтому Александр Шовковский вынужден был выбирать стартовую одиннадцатку из имеющихся ресурсов.

В центр защиты наставник "бело-синих" поставил Себальоса и Михавко, а в полузащиту Пихаленка. А вот Буяльский и Герреро начнут матч со скамейки запасных.

Состав Динамо: Бущан – Тымчик, Себальйос, Михавко, Дубинчак – Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев – Ванат

Кто сыграет против Лацио / фото ФК Динамо

Напомним, что основной турнир Лиги Европы состоится в новом формате. Все 36 участников будут в одной таблице и сыграют против восьми разных соперников.

Киевское Динамо на этапе лиги встретится с Лацио, Ромой, Ференцварошем, Реал Сосьедадом, Викторией Пльзень, Хоффенхаймом и РФШ. "Бело-синим" нужно завершить турнир не ниже 24 места.