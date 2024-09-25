У середу, 25 вересня, срібний призер чемпіонату України зіграє проти сьомої команди Серії А минулого сезону. Матч 1-го туру Ліги Європи Динамо – Лаціо розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До теми Онлайн-трансляція матчу Динамо – Лаціо в Лізі Європи 2024-2025

Вибір Шовковського на матч проти Лаціо

Перед поєдинком у Гамбурзі тренерський штаб киян зіткнувся з кадровими проблемами. Через травми в клубному лазареті опинилися Денис Попов, Володимир Шепелєв, Микола Михайленко, Назар Волошин та Матвій Пономаренко. Тож Олександр Шовковський змушений був обирати стартову одинадцятку з наявних ресурсів.

У центр захисту наставник "біло-синіх" поставив Себальйоса та Михавка, а у півзахист Піхальонка. А от Буяльський та Герреро розпочнуть матч з лави запасних.

Склад Динамо: Бущан – Тимчик, Себальйос, Михавко, Дубінчак – Бражко, Піхальонок, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаєв – Ванат

Хто зіграє проти Лаціо / фото ФК Динамо

Нагадаємо, що основний турнір Ліги Європи відбудеться у новому форматі. Усі 36 учасників будуть в одній таблиці та зіграють проти восьми різних суперників.

Київське Динамо на етапі ліги зустрінеться з Лаціо, Ромою, Ференцварошем, Реал Сосьєдадом, Вікторією Пльзень, Хоффенхаймом та РФШ. "Біло-синім" потрібно завершити турнір не нижче 24 місця.