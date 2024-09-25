В среду, 25 сентября, Динамо стартует в основном раунде Лиги Европы 2024-2025. В первом туре киевляне будут противостоять итальянскому Лацио, сообщает 24 Канал.

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Новый старт киевлян

Киевляне начинали свой путь в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов. Там "бело-синие" смогли задержаться до последнего и приятно поразить фанатов. Динамо не заметило Партизан и на характере оставило за бортом турнира Рейнджерс.

Впрочем, на решающей стадии киевляне не смогли дать бой Зальцбургу. После "домашнего" поражения 0:2 Динамо смогло лишь вырвать ничью в Австрии (1:1). Поэтому подопечные Александра Шовковского вместо лиговой стадии ЛЧ опустились во второй по рангу еврокубок.

Первым соперником в Лиге Европы станет римский Лацио, которое в прошлом сезоне заняло седьмое место в Серии А. Кроме того, "орлы" существенно обновили состав и пригласили нового наставника Марко Барони.

Пока что у экс-тренера Вероны получается не очень удачно. В пяти играх Серии А Лацио одержал лишь две победы и сейчас идет лишь на восьмой строчке. Динамо же наоборот лишь раз допустило осечку в чемпионате за шесть игр, поэтому сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

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Где смотреть

Матч Динамо – Лацио онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 25 сентября в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Динамо – Лацио. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.