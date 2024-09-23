Украинская Премьер-Лига набирает обороты. В розыгрыше 2024-2025 отыгран уже седьмой тур, большинство его матчей были не слишком результативными, сообщает 24 Канал.
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Половина голов – во Львове
В восьми играх тура команды оформили 16 голов, то есть в среднем по два мяча за матч. Это невысокий показатель для нашего чемпионата. Лишь в двух играх команды оформили более двух голов. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.
Черноморец – Карпаты 0:1
Александрия – Левый Берег 2:0
Динамо – Рух 0:0
Верес – Ингулец 2:2
Кривбасс – Ворскла 1:1
Полесье – ЛНЗ 1:1
Колос – Заря 1:0
Шахтер – Оболонь 4:0
Основные моменты 7 тура
Главная сенсация уик-энда – потеря очков от Динамо. Подопечные Шовковского впервые в сезоне потеряли очки в УПЛ, преградой стал львовский Рух.
Это позволило Шахтеру и Александрии немного сократить отрыв. Подопечные Ротаня как раз догнали Динамо на первом месте, ведь без проблем одолели Левый Берег.
Шахтер же не заметил другую киевскую команду Оболонь. Приобщиться к Динамо и Александрии во главе таблицы могло Полесье, однако житомирцы едва не проиграли ЛНЗ. Спастись удалось только под занавес матча.
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Внизу турнирной таблицы стоит отметить первую победу Колоса в сезоне. Ковалевцы минимально одолели Зарю благодаря голу Третьякова и поднялись из зоны прямого вылета.
Также прервали неприятную серию Карпаты, которые не побеждали с середины августа. Львовяне в принципиальной битве одолели Черноморец и отдалились от опасной зоны.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|2
|Александрия
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|3
|Александрия
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|4
|Шахтер
|6
|4
|0
|2
|18-7
|12
|5
|ЛНЗ
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|6
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|6-5
|11
|7
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|8
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|9
|Заря
|7
|3
|0
|4
|6-9
|9
|10
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|11
|Левый берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|12
|Черноморец
|6
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Колосс
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|15
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5-12
|4
|16
|Оболонь
|7
|0
|2
|5
|2-18
|2
Стоит знать Динамо впервые в новом сезоне теряет очки в игре с Рухом: результат матча 7-го тура УПЛ
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Александр Назаренко (Полесье) – 6
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 4
- Алексей Гуцуляк (Полесье) – 4
- Игорь Краснопир (Рух) – 4
- Илья Квасниця (Рух) – 3
- Александр Филиппов (Александрия) – 3
- Амбросий Чачуа (Карпаты) – 3
- Кирилл Ковалец (Александрия) – 3
- Даниил Сикан (Шахтер) – 3
Расписание 8 тура чемпионата Украины
- 27 сентября (пятница), 18:00. Верес – Шахтер
- 28 сентября (суббота), 13:00. Кривбасс – Александрия
- 28 сентября (суббота), 15:30. ЛНЗ – Черноморец
- 28 сентября (суббота), 18:00. Карпаты – Полесье
- 29 сентября (воскресенье), 13:00. Оболонь – Ингулец
- 29 сентября (воскресенье), 15:30. Рух – Колос
- 29 сентября (воскресенье), 18:00. Левый Берег – Динамо
- 30 сентября (понедельник), 18:00. Заря – Ворскла