У середу, 25 вересня, Динамо стартує в основному раунді Ліги Європи 2024-2025. У першому турі кияни протистоятимуть італійському Лаціо, повідомляє 24 Канал.

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Новий старт киян

Кияни починали свій шлях в єврокубках з кваліфікації Ліги чемпіонів. Там "біло-сині" змогли затриматися до останнього та приємно вразити фанатів. Динамо не помітило Партизан та на характері залишило за бортом турніру Рейнджерс.

Втім на вирішальній стадії кияни не змогли дати бій Зальцбургу. Після "домашньої" поразки 0:2 Динамо змогло лише вирвати нічию в Австрії (1:1). Тож підопічні Олександра Шовковського замість лігової стадії ЛЧ опустили у другий за рангом єврокубок.

Першим суперником в Лізі Європи стане римське Лаціо, яке минулого сезону посіло сьоме місце у Серії А. Крім того, "орли" суттєво оновили склад та запросили нового наставника Марко Бароні.

Поки що у екстренера Верони виходить не дуже вдало. У п'яти іграх Серії А Лаціо здобув лише дві перемоги та наразі йде лише на восьмій сходинці. Динамо ж навпаки лише раз допустило осічку в чемпіонаті за шість ігор, тому нині очолює турнірну таблицю УПЛ.

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Де дивитися

Матч Динамо – Лаціо онлайн можна буде подитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 25 вересня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбургу.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Динамо – Лаціо. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.