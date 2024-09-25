Команде СаШо нужно исправлять ошибки прошлого: история встреч Динамо против Лацио

В среду, 25 сентября, киевское Динамо стартует в обновленной Лиге Европы сезона-2024/2025. Первым соперником "бело-синих" станет итальянское Лацио.

Поединок состоится на стадионе в немецком Гамбурге, который станет домом для Динамо на этот еврокубковый сезон-2024/2025. 24 Канал рассказывает историю противостояний Динамо против римского клуба.

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Неприятная статистика встреч для киевлян

Предстоящая встреча станет для обоих клубов уже пятым очным матчем. В предыдущих четырех киевляне не знали вкуса побед – ничья и три поражения.

Впервые эти команды играли между собой в далеком сезоне Лиги чемпионов-1999/2000. Динамо попало в одну группу А с Лацио. В обоих поединках победы праздновали "орлы" – 2:1 (дома) и 0:1 (на выезде). Единственный гол в этих двух матчах в составе киевлян забил нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Единственная в истории ничья

Прошло еще 19 лет, как болельщики вновь увидели украинско-итальянское противостояние. В сезоне-2017/2018 Динамо и Лацио снова сыграли между собой. Теперь уже в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче и была зафиксирована и первая, и пока последняя ничья 2:2.

Все голы были забиты во втором тайме. На 52-й минуте Виктор Цыганков вывел динамовцев вперед 0:1. Но победный для киевлян счет продержался всего две минуты. Иммобиле и Андерсон в период с 54-й до 62-й минуты сравняли цифры на табло и даже вывели Лацио вперед 2:1.

На 79-й минуте Жуниор Мораес спас Динамо от выездного поражения 2:2. В компенсированное к матчу время Денис Гармаш получил вторую желтую карточку, которая превратилась в удаление.

После первого поединка Динамо имело все шансы на выход в четвертьфинал ЛЕ. Но встреча на НСК "Олимпийский" была за "орлами" из Рима 0:2. На 23-й минуте Лейва открыл счет в игре, а уже в конце матча Де Врей удвоил преимущество Лацио.

Видеообзор ответного матча Динамо – Лацио (2018)

После этого судьба больше не сводила Динамо и Лацио на евроарене.

Обратите внимание! Матч Лиги Европы-2024/2025 Динамо – Лацио начнется 25 сентября в 22:00 (по киевскому времени). Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.