Поєдинок відбудеться на стадіоні у німецькому Гамбурзі, який стане домівкою для Динамо на цей єврокубковий сезон-2024/2025. 24 Канал розповідає історію протистоянь Динамо проти римського клубу.

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Неприємна статистика зустрічей для киян

Майбутня зустріч стане для обох клубів вже п'ятим очним матчем. У попередніх чотирьох кияни не знали смаку перемог – нічия та три поразки.

Вперше ці команди грали між собою у далекому сезоні Ліги чемпіонів-1999/2000. Динамо потрапило в одну групу А до Лаціо. В обох поєдинках звитяги святкували "орли" – 2:1 (вдома) та 0:1 (на виїзді). Єдиний гол у цих двох матчах у складі киян забив нинішній наставник збірної України Сергій Ребров.

Єдина в історії нічия

Минуло ще 19 років, як уболівальники знову побачили українсько-італійське протистояння. У сезоні-2017/2018 Динамо та Лаціо знову зіграли між собою. Тепер вже у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. У першому матчі й була зафіксована та перша, та поки що остання нічия 2:2.

Усі голи були забиті у другому таймі. На 52-й хвилині Віктор Циганков вивів динамівців уперед 0:1. Але переможний для киян рахунок протримався лише дві хвилини. Іммобіле та Андерсон у період із 54-ї до 62-ї хвилини зрівняли цифри на табло та навіть вивели Лаціо уперед 2:1.

На 79-й хвилині Жуніор Мораєс врятував Динамо від виїзної поразки 2:2. У компенсований до матчу час Денис Гармаш отримав другу жовту картку, яка перетворилась у вилучення.

Після першого поєдинку Динамо мало усі шанси на вихід у чвертьфінал ЛЄ. Але зустріч на НСК "Олімпійський" була за "орлами" із Риму 0:2. На 23-й хвилині Лейва відкрив рахунок у грі, а вже наприкінці матчу Де Врей подвоїв перевагу Лаціо.

Відеоогляд матчу-відповіді Динамо – Лаціо (2018)

Після цього доля більше не зводила Динамо та Лаціо на євроарені.

Зверніть увагу! Матч Ліги Європи-2024/2025 Динамо – Лаціо розпочнеться 25 вересня о 22:00 (за київським часом). Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.