В среду, 25 сентября, в Лиге Европы стартует основной раунд сезона 2024-2025. Единственным представителем Украины в этом турнире станет киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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Яркий старт Динамо

Команда Александра Шовковского в первом туре играет номинально "домашний" матч против Лацио. Киевляне удачно зарекомендовали себя в квалификации Лиги чемпионов.

"Бело-синие" вынесли сербский Партизан (6:2, 3:0) и на характере прошли шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0). Впрочем против Зальцбурга Динамо оказалось бессильным – 0:2 в Польше и 1:1 на выезде.

Тем не менее, в чемпионате Украины подопечные Шовковского пока демонстрируют прекрасную ходу. Киевляне выиграли первые пять матчей в УПЛ, после чего расписали ничью с Рухом (0:0). Тем не менее, Динамо все равно лидирует в турнирной таблице.

Обновленный Лацио

Лацио же пока выглядит нестабильно. Летом римляне попрощались с рядом лидеров вроде Иммобиле, Фелипе Андерсона и Луиса Альберто. Кроме того, в команде сменился тренер.

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Новый наставником "орлов" стал экс-коуч Вероны Марко Барони. При нем римляне пока не отличаются стабильностью – 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в пяти матчах. Как следствие, в Серии А Лацио пока лишь восьмой, но расстояние от лидера составляет лишь 4 балла.

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Ожидаемо, что в первом туре Лиги Европы фаворитом будет Лацио. Однако шансы римлян не выглядит безоговорочными. Победа подопечных Барони оценивается в 2,10, тогда как Динамо – в 3,90.

Коэффициент на ничью же составляет 3.20. При этом эксперты ожидают хотя бы три гола в матче, вероятность этого – 1,96. Также высока вероятность и того, что забьют обе команды – 1,76.

Накануне старта в Лиге Европы у Динамо возникли определенные кадровые проблемы. Из обоймы Шовковского из-за травм вылетели Шепелев, Волошин и Михайленко.

Под вопросом и участие Дениса Попова. У Лацио также есть проблемы в атаке, ведь римскому клубу не помогут двое основных игроков атаки – Кастельянос и Диа.

Где и когда смотреть. Матч Динамо – Лацио состоится в среду, 25 сентября, в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Прямая трансляция встречи будет доступна на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

История встреч

Ранее Динамо и Лацио дважды пересекались в еврокубках и успешными для киевлян их не назовешь. В Лиге чемпионов 1999-2000 киевляне дважды проиграли римлянам – 1:2 на выезде и 0:1 дома.

Однако оба клуба тогда прошли в следующую стадию. Последняя пока встреча команд состоялась в сезоне 2017-2018 в 1/8 финала Лиги Европы. Динамо под руководством Александра Хацкевича смогло вырвать ничью на "Стадио Олимпико" (1:1), но уже в Киеве Лацио взяло верх (2:0).