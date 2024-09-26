Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0. Все свои голы они забили в первые 35 минут матча.

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Что сказал Барони после матча

После игры главный тренер Лацио прокомментировал успешное выступление своей команды. Марко Барони похвалил подопечных, при этом отдал должное и сопернику, сообщает TMW.

"Мы стараемся играть в проактивный футбол, команда должна атаковать и бить по воротам. Нам нужно двигаться и быть компактными, только так мы можем поддерживать четырех атакующих игроков, и у команды это хорошо получается.

Рад за команду, а также за отдельных игроков. Я видел желание не пропустить. Динамо – сильная и качественная команда. Это был непростой матч", – сказал Барони.

Интересно. Совсем другого мнения о выступлении Динамо был Йожеф Сабо. Он разнес киевлян за поражение, а больше всего досталось Николаю Шапаренку.

Отметим, что следующий поединок в Лиге Европы Лацио сыграет против Ниццы. Он состоится 3 октября в 19:45.