Киевляне потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Все голы были забиты еще в первом тайме.

Читайте также Фиаско Динамо, потеря Манчестер Юнайтед и много голов: все результаты Лиги Европы за 25 сентября

Послематчевый комментарий Шовковского

После финального свистка Александр Шовковский прокомментировал выступление своей команды. Наставник "бело-синих" остался очень недоволен итоговым результатом, сообщает официальный сайт Динамо.

Безусловно, очень обидно проигрывать матчи, особенно на старте, да и вообще с таким счетом. Но на таком уровне соперники не прощают ошибки. Мы подарили оппоненту два гола, которые были забиты через центральную зону. Мы еще посмотрим эти моменты, разберем их, но давать сопернику такую фору недопустимо,

– сказал Шовковский.

Главный тренер киевлян также заявил, что он сознательно решил не играть в закрытый футбол и еще раз подчеркнул, что решающим фактором поражения стали ошибки в защите:

"Мы выходили на эту игру и стремились играть именно в футбол. Можно было закрыться, ждать, но я хочу дать своим игрокам возможность именно играть в футбол, создавать комбинации, завершать их. У нас были возможности, но мы пропустили из-за ошибок именно в центре защиты. И что-то добавить по этому поводу мне сложно. Это, видимо, свидетельствует о классе Лацио – когда есть такие возможности, они их используют.

Не могу сказать, что травма Себальоса как-то особо повлияла. Но, опять же, повторюсь, что мы допустили значительные ошибки, и именно эти ошибки в оборонительных действиях. Не буду останавливаться на отдельных футболистах, но, по моему мнению, мы не имеем права позволять сопернику так просто проходить через центр обороны и давать возможность забивать мячи".

Справка. Во втором туре Динамо сыграет на выезде против немецкого Хоффенхайма. Поединок состоится 3 октября и начнется в 19:45.

Напомним, что это поражение стало первым для Динамо в нынешнем сезоне. В УПЛ киевляне провели шесть матчей – пять побед и одна ничья.