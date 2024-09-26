Киевское Динамо провально стартовало в Лиге Европы 2024-2025. Команда Александра Шовковского оказалась бессильной против римского Лацио.

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Сабо разнес Шапаренко

"Орлы" одержали победу со счетом 3:0, забив все голы в первом тайме. Результат встречи прокомментировал бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо.

Специалист не сдерживал себя в эмоциях после позорного выступления киевлян. Особенно от Сабо досталось лидеру "бело-синих" Николаю Шапаренко, к которому приписывали интерес со стороны европейских клубов.

Давно известная футбольная истина: покажите мне вашу среднюю линию и я скажу, какая у вас команда. Нет у нас нормальных полузащитников. Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого. Это и журналисты сделали из него звезду, до небес возвеличили. А что мы видим? Ну, обрисованные обе руки. Пусть еще татуировку себе на шее или лбу сделает. Понаписывали, что за него там миллионы дадут. Них*я за него не дадут. Ну а о защите... Этой пацанве надо снова идти в школу, а не в Лиге Европы играть! Три мяча Лацио нам забило из-за дыры в центре защиты,

– заявил Сабо.

Напомним, что контракт Николая с Динамо завершается в конце текущего сезона. Хавбек выступает за киевлян с 2015 года и наиграл уже 19 матчей. На его счету 25 голов и 29 ассистов.

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За это время Николаю удалось выиграть чемпионат Украины, а также два Кубка и три Суперкубка. Кроме того, Шапаренко уже наиграл 36 матчей за сборную Украины, оформив два гола.