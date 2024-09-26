Кияни зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3. Усі голи були забиті ще в першому таймі.

Читайте також Фіаско Динамо, втрата Манчестер Юнайтед і багато голів: всі результати Ліги Європи за 25 вересня

Післяматчевий коментар Шовковського

Після фінального свистка Олександр Шовковський прокоментував виступ своєї команди. Наставник "біло-синіх" залишився дуже незадоволений підсумковим результатом, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Безумовно, дуже прикро програвати матчі, особливо на старті, та й загалом із таким рахунком. Але на такому рівні суперники не вибачають помилки. Ми подарували опоненту два голи, які було забито через центральну зону. Ми ще подивимося ці моменти, розберемо їх, але давати супернику таку фору неприпустимо,

– сказав Шовковський.

Головний тренер киян також заявив, що він свідомо вирішив не грати в закритий футбол і ще раз підкреслив, що вирішальним фактором поразки стали помилки в захисті:

"Ми виходили на цю гру й прагнули грати саме у футбол. Можна було закритися, чекати, але я хочу дати своїм гравцям можливість саме грати у футбол, створювати комбінації, завершувати їх. У нас були можливості, але ми пропустили через помилки саме в центрі захисту. І щось додати з цього приводу мені складно. Це, мабуть, свідчить про клас Лаціо – коли є такі можливості, вони їх використовують.

Не можу сказати, що травма Себальйоса якось особливо вплинула. Але, знову ж таки, повторюся, що ми припустилися значних помилок, і саме ці помилки в оборонних діях. Не буду зупинятися на окремих футболістах, але, на мою думку, ми не маємо права дозволяти супернику так просто проходити через центр оборони та давати можливість забивати м’ячі".

Довідка. У другому турі Динамо зіграє на виїзді проти німецького Гоффенгайма. Поєдинок відбудеться 3 жовтня та розпочнеться о 19:45.

Нагадаємо, що ця поразка стала першою для Динамо в нинішньому сезоні. В УПЛ кияни провели шість матчів – п'ять перемог та одна нічия.