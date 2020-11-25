Після частини матчів четвертого туру Ліги чемпіонів визначилися команди, які вийдуть в 1/8 фіналу. А також ті, які вилітають з турніру.

Серед невдах групового етапу Ліги чемпіонів опинилося і київське "Динамо". Український клуб за чотири матчі зумів набрати лише одне залікове очко. А в останньому матчі зазнав розгромної та принизливої поразки від "Барселони". яка на цю гру вийшла резервним складом.

Як це було: "Барселона" резервним складом розгромила "Динамо" в Лізі чемпіонів: відео

Таким чином "Динамо" Вже не зможе набрати достатньої кількості очок, щоб наздогнати "Барселону" чи "Ювентус". Ці дві команди і вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. І залишили "Динамо" та угорському "Ференцварошу" визначати, хто з них посяде третє місце. Воно, нагадаємо, дає право зіграти в 1/16 фіналу Ліги Європи. Ці команди поки мають по одному очку, і зіграють між собою в Києві 8 грудня. перед тим на "Динамо" очікує виїзд до "Ювентуса", а "Ференцварош" вдома прийме "Барселону".

Ще два невдахи Ліги чемпіонів – у групі E. Французький "Ренн" та російський "Краснодар" набрали по одному очку. І вилітають з турніру. В наступний раунд виходять "Челсі" та "Севілья".

При цьому "Ренн" та "Краснодар" свої матчі програли вдома, пропустивши вирішальні голи вже у компенсований арбітром час.

Ще одного клубу в Лізі чемпіонів Росія недорахувалася в групі F. Там головним невдахою став "Зеніт" – лише одне зароблене очко і закономірне четверте місце в групі. навіть шанси посісти третє місце та вийти в Лігу Європи в "Зеніта" доволі примарні.

У середу, 25 листопада, відбудеться решта матчів четвертого туру. І тоді вже буде більше відомо, хто вийшов в 1/8 фіналу турніру, а хто вилітає з Ліги чемпіонів.