В субботу, 12 декабря, Колосс на выезде сыграет с Динамо в рамках 13-го тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Динамо – Колос: перед матчем

Динамо в роли лидера подходит к этому центральному поединку тура. В активе киевлян 29 очков, на три пункта киевляне опережают ближайшего конкурента Шахтера, пишет 24 канал.

Интересно Динамо возглавил особый рейтинг Лиги чемпионов, опередив Барселону и Шахтер

В предыдущем матче подопечные Мирчи Луческу в меньшинстве вырвало победу у Мариуполя на выезде (1:2). Футболисты клуба из столицы не будут такими "свежими" в следующей встрече, чего не скажешь о сопернике из Ковалевки.

В среду, 9 декабря, Динамо провело заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша, в котором киевляне праздновали победу 1:0. Колос с 17 очками занимает 6 место.

Как принимать во внимание кадровые потери. В рамке ворот скорее всего будет стоять Георгий Бущан. Другой вратарь киевлян Руслан Нещерет пропускает матч из-за удаления. В общую группу вернулись Сергей Сидорчук и Илья Забарный.

Тренер Колоса Руслан Костышин из-за арендных соглашений не сможет рассчитывать на четырех игроков. Ими стали Евгений Смирный, Владислав Кучерук, Никита Кравченко и Евгений Исаенко.

Матч 13-го УПЛ Динамо – Колос состоится в субботу, 12 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

Динамо – явный фаворит встречи. На победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 1,23. А вот на победу Колоса стоят колоссально высокие цифры – 11,75. Ничьей матч тоже скорее всего не завершится – 5,85.

Вероятно, болельщики увидят счет во встрече 2:0 в пользу команды Луческу – 5,65. Минимальная победа Колоса оценена только в 27,00.

На показатель, что обе команды забьют, но успех праздновать хозяева – 3,14. Футболисты киевского клуба первые размочат счет на табло – 1,23. В первый гол гостей во встрече – 4,60. На последний гол во встрече стоят аналогичные коэффициенты.

По мнению букмекеров, один из таймов таки завершится ничьей – 1,78. Это не будет касаться первой 45-минутки. На победу киевлян в первой части игры стоит коэффициент – 1,64.