Отберет ли Колос победу у лидера УПЛ Динамо: прогноз букмекеров
В субботу, 12 декабря, Колосс на выезде сыграет с Динамо в рамках 13-го тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.
Динамо – Колос: перед матчем
Динамо в роли лидера подходит к этому центральному поединку тура. В активе киевлян 29 очков, на три пункта киевляне опережают ближайшего конкурента Шахтера, пишет 24 канал.
Интересно Динамо возглавил особый рейтинг Лиги чемпионов, опередив Барселону и Шахтер
В предыдущем матче подопечные Мирчи Луческу в меньшинстве вырвало победу у Мариуполя на выезде (1:2). Футболисты клуба из столицы не будут такими "свежими" в следующей встрече, чего не скажешь о сопернике из Ковалевки.
В среду, 9 декабря, Динамо провело заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша, в котором киевляне праздновали победу 1:0. Колос с 17 очками занимает 6 место.
Как принимать во внимание кадровые потери. В рамке ворот скорее всего будет стоять Георгий Бущан. Другой вратарь киевлян Руслан Нещерет пропускает матч из-за удаления. В общую группу вернулись Сергей Сидорчук и Илья Забарный.
Тренер Колоса Руслан Костышин из-за арендных соглашений не сможет рассчитывать на четырех игроков. Ими стали Евгений Смирный, Владислав Кучерук, Никита Кравченко и Евгений Исаенко.
Что прогнозируют букмекеры Marathonbet
Динамо – явный фаворит встречи. На победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 1,23. А вот на победу Колоса стоят колоссально высокие цифры – 11,75. Ничьей матч тоже скорее всего не завершится – 5,85.
Вероятно, болельщики увидят счет во встрече 2:0 в пользу команды Луческу – 5,65. Минимальная победа Колоса оценена только в 27,00.
На показатель, что обе команды забьют, но успех праздновать хозяева – 3,14. Футболисты киевского клуба первые размочат счет на табло – 1,23. В первый гол гостей во встрече – 4,60. На последний гол во встрече стоят аналогичные коэффициенты.
По мнению букмекеров, один из таймов таки завершится ничьей – 1,78. Это не будет касаться первой 45-минутки. На победу киевлян в первой части игры стоит коэффициент – 1,64.
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