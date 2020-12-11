У суботу, 12 грудня, Колос на виїзді зіграє з Динамо у рамках 13-го туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Динамо – Колос: перед матчем

Динамо у ролі лідера підходить до цього центрального поєдинку туру. У активі киян 29 очок, на три пункти кияни випереджають найближчого конкурента Шахтар, пише 24 канал.

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У попередньому матчі підопічні Мірчі Луческу у меншості вирвало перемогу у Маріуполя на виїзді (1:2). Футболісти клубу зі столиці не будуть такими "свіжими" у наступній зустрічі, що не скажеш про суперника з Ковалівки.

У середу, 9 грудня, Динамо провело заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша, у якому кияни святкували перемогу 1:0. Колос із 17 очками посідає 6 сходинку.

Як брати до уваги кадрові втрати. У рамці воріт швидше за все стоятиме Георгій Бущан. Інший воротар киян Руслан Нещерет пропускає матч через вилучення. У загальну групу повернулись Сергій Сидорчук та Ілля Забарний.

Тренер Колоса Руслан Костишин через орендні угоди не зможе розраховувати на чотирьох гравців. Ними стали Євген Смирний, Владислав Кучерук, Микита Кравченко та Євген Ісаєнко.

Матч 13-го УПЛ Динамо – Колос відбудеться у суботу, 12 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 17:00

Що прогнозують букмекери Marathonbet

Динамо – явний фаворит зустрічі. На перемогу киян можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,23. А от на звитягу Колоса стоїть колосально вищі цифри – 11,75. Нічиєю матч теж швидше за все не завершиться – 5,85.

Ймовірно, вболівальники побачать рахунок у зустрічі 2:0 на користь команди Луческу – 5,65. Мінімальна перемога Колоса оцінена аж у 27,00.

На показник, що обидві команди заб'ють, але успіх святкуватимуть господарі – 3,14. Футболісти київського клубу перші розмочать рахунок на табло – 1,23. У перший гол гостей у зустрічі – 4,60. На останній гол у зустрічі стоять аналогічні коефіцієнти.

На думку букмекерів, один з таймів таки завершиться нічиєю – 1,78. Це не буде стосуватись першої 45-хвилинки. На звитягу киян у першій частині гри стоїть коефіцієнт – 1,64.