В субботу, 28 ноября, "Динамо" на своем поле сыграет против "Ворсклы" в рамках 11-го тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Динамо – Ворскла: прогноз

Команды классно выступают в новом сезоне. Киевляне возглавляют турнирную таблицу, они лишь однажды уходили с поля в роли аутсайдера. В активе "Динамо" 23 очка. "Ворскла" же уверенно подвигается на третьей строчке – 19 набранных пунктов, пишет 24 канал.

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Команды 57 раз выходили на поле друг против друга в истории УПЛ. Здесь существенное преимущество на стороне клуба из столицы Украины – 42 победы. Лишь четыре раза футболисты из Полтавы завершали матч успехом. Еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

Наставник киевлян Мирча Луческу не сможет рассчитывать на целый ряд своих подопечных. Кто пропустит поединок: Цыганков, Родригес, Тимчик, Бурда, Костевич, Русин и Сидорчук. Последний получил трехматчевую дисквалификацию за грубый фол на игроке "Шахтера" Виктору Корниенко. Защитник получил травму и не сыграет до конца 2020 года.

Матч 11-го тура УПЛ "Динамо" – "Ворскла" состоится в субботу, 28 ноября. Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" прозвучит в 17:00.

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

"Динамо" – явный фаворит этого противостояния. Букмекеры прогнозируют именно их победу в матче против "Ворсклы" – 1,47. Хотя динамовцы и находятся в довольно подавленном настроении из-за поражения в Лиге чемпионов от "Барселоны" (0:4), но в победу соперника из Полтавы они не слишком верят 6,60. На ничью в этой встрече можно сделать ставку с коэффициентом 4,20.

Вероятно, что матч завершится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу подопечных Луческу – 5,70 и 6,30 соответственно. На хотя бы минимальную победу "Ворсклы" стоит коэффициент 15,25.

Первыми гол в этом противостоянии увидят болельщики киевского "Динамо". Именно их любимцы откроют счет – 1,41. На то, что первыми голкипера соперника огорчат ворскляне – 3,62.

Эксперты считают, что обеим командам скорее всего не удастся отличиться в матче – 1,72. Успех столичной команды и "тотал матча меньше 2,5" – 3,32. На аналогичный показатель, но "тотал встречи больше 2,5" стоит коэффициент 2,375.