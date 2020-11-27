У суботу, 28 листопада, "Динамо" на власному полі зіграє проти "Ворскли" у рамках 11-го туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Динамо – Ворскла: прогноз

Команди класно виступають у новому сезоні. Кияни очолюють турнірну таблицю, вони лише одного разу йшли з поля у ролі аутсайдера. У доробку "Динамо" 23 очки. "Ворскла" ж впевнено посувається на третій сходинці – 19 набраних пунктів, пише 24 канал.

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Команди 57 разів виходили на поле одна проти одної в історії УПЛ. Тут істотна перевага на стороні клубу зі столиці України – 42 перемоги. Лише чотири рази футболісти з Полтави завершували матч успіхом. Ще 11 зустрічей завершилися нічийним результатом.

Наставник киян Мірча Луческу не зможе розраховувати на цілу низку своїх підопічних. Хто пропустить поєдинок: Циганков, Родрігес, Тимчик, Бурда, Костевич, Русин та Сидорчук. Останній отримав триматчеву дискваліфікацію за грубий фол на гравцю "Шахтаря" Віктору Корнієнку. Захисник зазнав травми і не зіграє до кінця 2020 року.

Матч 11-го туру УПЛ "Динамо" – "Ворскла" відбудеться у суботу, 28 листопада. Стартовий свисток судді на НСК "Олімпійський" пролунає о 17:00.

Що прогнозують букмекери Marathonbet

"Динамо" – явний фаворит цього протистояння. Букмекери прогнозують саме їх перемогу у матчі проти "Ворскли" – 1,47. Хоча динамівці й перебувають у доволі пригніченому настрої через поразку у Лізі чемпіонів від "Барселони" (0:4), але у звитягу суперника з Полтави вони не надто вірять 6,60. На нічию у цій зустрічі можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,20.

Ймовірно, що матч завершиться із рахунком 1:0 або 2:0 на користь підопічних Луческу – 5,70 та 6,30 відповідно. На бодай мінімальну перемогу "Ворскли" стоїть коефіцієнт аж 15,25.

Першими гол у цьому протистоянні побачать вболівальники київського "Динамо". Саме їх улюбленці відкриють рахунок – 1,41. На те, що першими голкіпера суперника засмутять ворскляни – 3,62.

Експерти вважають, що обидвом командам швидше за все не вдасться відзначитись у матчі – 1,72. Успіх столичної команди та "тотал матчу менше 2,5" – 3,32. На аналогічний показник, але "тотал зустрічі більше 2,5" стоїть коефіцієнт 2,375.