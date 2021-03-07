В воскресенье, 7 марта, Динамо на собственном поле будет принимать Минай в рамках 17 тура УПЛ. Поединок можно посмотреть онлайн, не покидая сайт Спорт 24.

Матч Динамо – Минай состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 14: 00.

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По телевидению поединок покажет телеканал "2+2". Вместе с тем, игру можно посмотреть онлайн на ютуб-канале FootballHub. До матча будет студия, где будут обсуждать шансы команд на победу, которая начнется за час до самого матча.

К слову, поединок должен был состояться в Ужгороде, но был срочно перенесен в столицу Украины. Причина – резкое повышение эпидемиологической ситуации в Закарпатье.

Динамо – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ