У неділю, 7 березня, Динамо на власному полі прийматиме Минай у рамках 17 туру УПЛ. Поєдинок можна переглянути онлайн, не покидаючи сайт Спорт 24.

Матч Динамо – Минай відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 14:00.

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По телебаченню поєдинок покаже телеканал "2+2". Разом з тим, гру можна переглянути онлайн на ютуб-каналі FootballHub. До матчу буде студія, де обговорюватимуть шанси команд на перемогу, яка розпочнеться за годину до самого матчу.

До слова, поєдинок повинен був відбутись в Ужгороді, але був терміново перенесений у столицю України. Причина – різке підвищення епідеміологічної ситуації у Закарпатті.

Динамо – Минай: онлайн-трансляція матчу УПЛ