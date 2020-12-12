12 декабря Динамо играет с Колосом в матче 13 тура чемпионата Украины по футболу. Онлайн-трансляция встречи – на сайте Спорт24.

В предыдущем матче подопечные Мирчи Луческу в меньшинстве вырвали победу у Мариуполя на выезде (1:2). Футболисты клуба из столицы не будут такими "свежими" в следующей встрече, что не скажешь о сопернике из Ковалевки, пишет 24 канал.

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В среду, 9 декабря, Динамо провело заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша, в котором киевляне праздновали победу 1:0.

Колос с 17 очками занимает 6 место в УПЛ

Динамо – Колос: онлайн-трансляция