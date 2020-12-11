В субботу, 12 декабря, Динамо на собственном поле будет принимать Колосс в матче 13 тура УПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Домашние матчи Динамо в чемпионате Украины сезона-2020/21 транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет ожесточенную встречу Динамо – Колос, сообщает 24 канал. К слову Отберет ли Колос победу у лидера УПЛ Динамо: прогноз букмекеров Начало трансляции матча Динамо – Колос в 16:55. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00. Кроме того, болельщики смогут посмотреть трансляцию матча на канале киевского Динамо в Youtube. Также трансляция игры состоится на ютуб-канале FootballHub. Перед матчем В предыдущем матче подопечные Мирчи Луческу в меньшинстве вырвало победу у Мариуполя на выезде (1:2). Футболисты клуба из столицы не будут такими "свежими" в следующей встрече, что не скажешь о сопернике из Ковалевки.

В среду, 9 декабря, Динамо провело заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша, в котором киевляне праздновали победу 1:0.

Колосс с 17 очками занимает 6 строчку в УПЛ.