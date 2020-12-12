12 грудня Динамо грає з Колосом у матчі 13 туру чемпіонату України з футболу. Онлайн-трансляція зустрічі – на сайті Спорт24.

У попередньому матчі підопічні Мірчі Луческу у меншості вирвало перемогу у Маріуполя на виїзді (1:2). Футболісти клубу зі столиці не будуть такими "свіжими" у наступній зустрічі, що не скажеш про суперника з Ковалівки, пише 24 канал.

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У середу, 9 грудня, Динамо провело заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша, у якому кияни святкували перемогу 1:0.

Колос із 17 очками посідає 6 сходинку в УПЛ

Динамо – Колос: онлайн-трансляція