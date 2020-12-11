У суботу, 12 грудня, Динамо на власному полі прийматиме Колос у матчі 13 туру УПЛ. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі Динамо у чемпіонаті України сезону-2020/21 транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже запекле зустріч Динамо – Колос, повідомляє 24 канал. До слова Чи відбере Колос перемогу у лідера УПЛ Динамо: прогноз букмекерів Початок трансляції матчу Динамо – Колос о 16:55. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 17:00. Крім того, вболівальники зможуть подивитися трансляцію матчу на каналі київського Динамо в Youtube. Також трансляція гри відбудеться на ютуб-каналі FootballHub. Перед матчем У попередньому матчі підопічні Мірчі Луческу у меншості вирвало перемогу у Маріуполя на виїзді (1:2). Футболісти клубу зі столиці не будуть такими "свіжими" у наступній зустрічі, що не скажеш про суперника з Ковалівки.

У середу, 9 грудня, Динамо провело заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша, у якому кияни святкували перемогу 1:0.

Колос із 17 очками посідає 6 сходинку в УПЛ