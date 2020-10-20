Київське "Динамо" у вівторок, 20 жовтня, грає матч Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". Початок матчу о 19:55. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Для "Динамо" це перша участь у груповому етапі Ліги чемпіонів за чотири роки. Попередні рази київський клуб не міг подолати сито кваліфікації.

До теми: Які шанси в "Шахтаря" та "Динамо" вийти з групи Ліги чемпіонів: прогноз букмекерів

Під час жеребкування "Динамо" потрапило до групи G, де суперником киян стали іспанська "Барселона", італійський "Ювентус" та угорський "Ференцварош". Саме матч "Динамо" – "Ювентус" в Києві у вівторок, 20 жовтня, відкриє новий сезон Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:55.

Фаворитом в цьому матчі є "Ювентус" – букмекери виставили коефіцієнт 1,93 на перемогу італійської команди. Хоча за "Ювентус" не зіграє їх головна зірка – Кріштіану Роналду не прибув до Києва через позитивний тест на коронавірус.