Київське "Динамо" 20 жовтня на власному полі зіграє перший груповий матч Ліги чемпіонів проти туринського "Ювентуса". Букмекери спрогнозували, хто може перемогти у цьому протистоянні.

Динамо – Ювентус: прогноз

Київське "Динамо" краще розпочало новий сезон у внутрішньому чемпіонаті. Новий наставник киян Мірча Луческу відразу почав показувати хороші виступи на чолі київського клубу. "Динамо" лідирує у таблиці УПЛ після шести турів. В останньому турі перед матчем Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло з "Рухом", де кияни впевнено розібрались з господарями 2:0, пише 24 канал.

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"Ювентус" розпочав виступи у Серії А досить таки непогано – 2 перемоги та така ж кількість нічиїх. У минулому турі чемпіонату Італії "туринці" несподівано зіграли у нічию з "Кротоне" 1:1. Зараз команда Роналду посідає 4 місце, у їх активі 8 очок.

Перед матчем "Ювентус" зіткнувся з великими кадровими проблемами. Головна зірка клубу Кріштіану Роналду пропустить матч у Києві через позитивний тест на коронавірус. Через цю проблему у зустрічі не зіграє Вестон Маккені. Також через травми не зіграють Ремсі, Де Лігт та Алекс Сандро, а участь Дібали поки під запитанням.

Щодо "Динамо", то тут у Мірчі Луческу значно менше проблем. У румунського спеціаліста у лазареті лише захисники Тимчик та Бурда.

Матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ювентус" відбудеться 20 жовтня о 19:55.

Статистика протистоянь

Команди виходили одна проти одної 4 рази у своїй історії. Тут повна перевага на стороні італійців – 3 звитяги та лише 1 нічия.

Спочатку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 1997/98 кияни вибули після 1:1 на виїзді (в Києві "Ювентус" виграв 4:1). А через чотири роки на груповому раунді того ж турніру італійці двічі обіграли "динамівців" – 5:0 вдома і 2:1 на НСК "Олімпійський".

Що прогнозують букмекери на матч "Динамо" – "Ювентус"

Букмекери Marathonbet віддають перевагу "Ювентусу". Звитяга італійського клубу оцінена у 1,94. А на те, що "Динамо" таки зможе дати гідний бій "туринцям" на НСК "Олімпійський" – 4,60. На нічию у матчі стоїть коефіцієнт 3,44.

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Першими рахунок на табло відкриє гол у виконанні команди Андреа Пірло – 1,66. А те, що "Динамо" зможе першим потішити результативним ударом у ворота суперників своїх вболівальників, які будуть на стадіоні – 2,79. Щодо останнього голу у матчі, то тут експерти дотримуються такої ж думки.

Букмекери вважають, що перший гол у складі "Динамо" заб'є Беньямін Вербіч – 8,00. А от щодо того, хто першим відзначиться за "Ювентус" у матчі експерти вагаються. Результативний удар Альваро Морати та Пауло Дібали оцінений однаковим коефіцієнтом – 5,20.

Спеціалісти вважають, що італійський клуб швидше за все переможе у Києві з мінімальним рахунком. На те, що Ювентус" святкуватиме успіх із рахунком 0:1 стоїть коефіцієнт 6,50. А от звитяга киян із таким же рахунком оцінена у 11,25.