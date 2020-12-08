Киевское Динамо сыграет решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша. "Бело-синие" примут чемпиона Венгрии в Киеве 8 декабря. Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов проведет Спорт 24.

Перед заключительным 6-м туром Динамо и Ференцварош имеют всего по одному набранному очку, пишет 24 канал. Обе команды потеряли шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В Будапеште Ференцварош вырвал ничью 2:2, хотя после первого тайма проигрывал в два гола. Оба клуба претендуют на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Ференцварошу нужно побеждать Динамо или же сыграть вничью, забив три и более голов. Бесспорно, что интриги матчу добавляет возвращение наставника "Фради" Сергея Реброва в Киев.

Ребров впервые сыграет против Динамо в Украине. В свое время Ребров дважды становился чемпионом Украины во главе Динамо.

Стартовые составы команд

Динамо: Бущан, Попов, Кендзера, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков

Ференцварош: Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Ловренчич, Сомалиа, Харатин, Ляйдуни, Зубков, Узуни, Нгуен

Поединок Динамо – Ференцварош состоится на НСК "Олимпийский". Начало игры в 22: 00.

Динамо – Ференцварош: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов