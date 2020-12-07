Во вторник, 8 декабря, Динамо сыграет заключительный матч группы Лиги чемпионов с Ференцварошем. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Динамо – Ференцварош: перед матчем

Перед матчем обе команды находятся в равной ситуации в группе G. Оба клуба имеют лишь по одному очку, которые они получили в общем противостоянии. Этот поединок станет решающим за третье место и путевку в Лигу Европы, пишет 24 канал.

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В прошлом противостоянии этих двух команд преобладало Динамо, особенно в первом тайме, который киевляне завершили со счетом 0:2 в свою пользу. Во второй 45-минутке подопечные Сергея Реброва не только смогли сократить счет, но и спасти хотя бы одно очко – 2:2. Тогда за киевский клуб в составе Динамо отметились Виктор Цыганков и Карлос де Пена.

А впервые Динамо и Ференцварош сыграли только в финале Кубка кубков-1974/75. Тогда команда Валерия Лобановского трижды отмечалась в воротах венгров. Дубль оформил Владимир Онищенко, а твердую точку в матче поставил Олег Блохин.

Заключительный матч группы Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Свисток судьи прозвучит в 22:00

Прогноз от Marathonbet

Букмекеры отдают явное предпочтение киевскому Динамо. Победа подопечных Мирчи Луческу оценена в 1,90. А вот коэффициент на успех венгерского клуба аж в три раза больше – 4,45. На ничью в этом противостоянии можно сделать ставку с коэффициентом 3,65.

На большое количество голов не стоит рассчитывать. Скорее всего болельщики во встрече смогут увидеть лишь один гол, который забьют динамовцы. На счет поединка 1:0 в пользу Динамо стоит коэффициент – 6,75. На аналогичный результат, но в пользу команды Сергея Реброва – 12,00.

На победу Динамо и тотал матча меньше 2,5 букмекеры оценили в 4,30. На такой же показатель, но здесь тотал встречи больше 2,5 – 2,91.

В то же время эксперты верят, что обоим командам по силам огорчить голкиперов клубов – 1,74.

Относительно того, кто первым размочит счет на табло, то тут определенное преимущество у подопечных Луческу. Именно на то, что их гол будет первым во встрече – 1,64. Чуть меньше шансов отдают венгерским гостям – 2,66.