У вівторок, 8 грудня, Динамо зіграє заключний матч групи Ліги чемпіонів з Ференцварошем. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Динамо – Ференцварош: перед матчем

Перед матчем обидві команди перебувають у рівній ситуації у групі G. Обидва клуби мають лише по одному очку, які вони здобули у спільному протистоянні. Цей поєдинок стане вирішальним за третє місце та путівку у Лігу Європи, пише 24 канал.

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У минулому протистоянні цих двох команд переважало Динамо, а особливо у першому таймі, який кияни завершили з рахунком 0:2 на свою користь. У другій 45-хвилинці підопічні Сергія Реброва не лише змогли скоротити рахунок, а й врятувати бодай одне очко – 2:2. Тоді за київський клуб у складі Динамо відзначились Віктор Циганков та Карлос Де Пена.

А вперше Динамо та Ференцварош зіграли аж у фіналі Кубка кубків-1974/75. Тоді команда Валерія Лобановського тричі відзначалась у воротах угорців. Дубль оформив Володимир Онищенко, а тверду крапку у матчі поставив Олег Блохін.

Заключний матч групи Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош відбудеться у вівторок, 8 грудня. Свисток судді пролунає о 22:00

Прогноз від Marathonbet

Букмекери віддають явну перевагу київському Динамо. Звитяга підопічних Мірчі Луческу оцінена у 1,90. А от коефіцієнт на успіх угорського клубу аж у три рази більший – 4,45. На нічию у цьому протистоянні можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,65.

На велику кількість голів годі розраховувати. Швидше за все вболівальники у зустрічі зможуть побачити лише один гол, який заб'ють динамівці. На рахунок поєдинку 1:0 на користь Динамо стоїть коефіцієнт – 6,75. На аналогічний результат, але на користь команди Сергія Реброва – 12,00.

На перемогу Динамо та тотал матчу менше 2,5 букмекери оцінили у 4,30. На такий же показник, але тут тотал зустрічі більше 2,5 – 2,91.

Водночас експерти вірять, що командам до снаги обом засмутити голкіперів клубів – 1,74.

Щодо того, хто ж першим розмочить рахунок на табло. То тут є певна перевага у підопічних Луческу. Саме на те, що їх гол буде першим у зустрічі – 1,64. Трохи менше шансів віддають угорським гостям – 2,66.