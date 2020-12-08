Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Київське Динамо зіграє вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша. "Біло-сині" приймуть чемпіона Угорщини в Києві 8 грудня. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів проведе Спорт 24.
Перед заключним 6-м туром Динамо та Ференцварош мають всього по одному набраному очку, пише 24 канал. Обидві команди втратили шанси вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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У Будапешті Ференцварош вирвав нічию 2:2, хоча після першого тайму програвав у два голи. Обидва клуби претендують на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ференцварошу потрібно перемагати Динамо або ж зіграти внічию, забивши три й більше голів. Безперечно, що інтриги матчу додає повернення наставника "фраді" Сергія Реброва у Київ.
Ребров вперше зіграє проти Динамо в Україні. Свого часу Ребров двічі ставав чемпіоном України на чолі Динамо.
Стартові склади команд
Динамо: Бущан, Попов, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Вербич, Шапаренко, де Пена, Циганков
Ференцварош: Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Ловренчич, Сомаліа, Харатін, Ляйдуні, Зубков, Узуні, Нгуен
Поєдинок Динамо – Ференцварош відбудеться на НСК "Олімпійський". Початок гри о 22:00.
Динамо – Ференцварош: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
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