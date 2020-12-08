Київське Динамо зіграє вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша. "Біло-сині" приймуть чемпіона Угорщини в Києві 8 грудня. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів проведе Спорт 24.

Перед заключним 6-м туром Динамо та Ференцварош мають всього по одному набраному очку, пише 24 канал. Обидві команди втратили шанси вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До теми Все або нічого: анонс вирішального матчу Динамо у Лізі чемпіонів проти Ференцвароша

У Будапешті Ференцварош вирвав нічию 2:2, хоча після першого тайму програвав у два голи. Обидва клуби претендують на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ференцварошу потрібно перемагати Динамо або ж зіграти внічию, забивши три й більше голів. Безперечно, що інтриги матчу додає повернення наставника "фраді" Сергія Реброва у Київ.

Ребров вперше зіграє проти Динамо в Україні. Свого часу Ребров двічі ставав чемпіоном України на чолі Динамо.

Стартові склади команд

Динамо: Бущан, Попов, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Вербич, Шапаренко, де Пена, Циганков

Ференцварош: Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Ловренчич, Сомаліа, Харатін, Ляйдуні, Зубков, Узуні, Нгуен

Поєдинок Динамо – Ференцварош відбудеться на НСК "Олімпійський". Початок гри о 22:00.

Динамо – Ференцварош: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів